Este ano, Cláudia Vieira passou uma temporada nas Filipinas, local onde decorreram as gravações do programa 'Casados no Paraíso'. Numa entrevista que deu a Júlia Pinheiro esta segunda-feira, 11 de setembro, a apresentadora recordou alguns momentos de maior tensão por que passou, sobretudo quando tinha de fazer viagens de barco com mau tempo.

"Lembro-me de ir numa viagem dentro do barco e o meu pensamento ser: se virar, porque a probabilidade de virar é gigante, estou com o colete, portanto vou me manter à tona. A única coisa que eu tenho de fazer é não ficar debaixo do barco e afastar-me. Nesse dia, foi um dia de tempestade horrível e fiz a viagem mais longa [para] aquela ilha mais distante", explica.

Apesar dos sustos, a comunicadora, de 45 anos, garante que sempre manteve a calma, mesmo recebendo alertas constantes no telemóvel.

Veja o momento.

