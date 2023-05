Os próximos dias de Cláudia Vieira serão passados nas Filipinas. Será por lá que a apresentadora e atriz, da SIC, gravará o novo programa do canal, sobre o qual ainda não foram revelados pormenores.

Este domingo, dia 21 de maio, Cláudia partilhou o primeiro retrato no destino, no qual se mostra a aproveitar os encantos do mesmo.

"Primeiro mergulho neste mar", notou na legenda da publicação.

Num vídeo promocional, a comunicadora garantiu que o novo formato é algo que nunca se viu antes.

