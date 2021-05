Cláudia Vieira tem um novo projeto empresarial em mãos. "Amava ter algo relacionado com o turismo rural e já estou a dar os primeiros passos para que isso aconteça", revela a atriz e apresentadora de televisão de 42 anos em entrevista exclusiva à edição de junho da revista feminina Saber Viver, já nas bancas. As memórias de infância no restaurante de praia da avó e as preocupações ambientais que tem são outros dos temas abordados. "Temos de pensar no mundo que vamos deixar aos nossos filhos", defende a artista.

A maternidade foi outro dos assuntos aflorados na conversa. "Em termos pessoais, o melhor que fiz foi ter tido a coragem de ter um segundo filho. Era algo que queria muito", confidencia Cláudia Vieira. "Ter sido mãe 10 anos depois mudou muita coisa. Eu sou outra pessoa, sou outra mãe também", refere. A pandemia fê-la rever prioridades. "Na área da representação, sinto que tenho de pisar mais palco, fazer mais cinema. Mas têm-me proposto desafios incríveis e sinto-me muito grata por isso", agradece a atriz.