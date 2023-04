Cláudia Vieira foi mãe pela primeira vez há precisamente 13 anos. A data foi destacada na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 5 de abril.

"Vou ter sempre este colo para ti meu amor, duvido é que tu o queiras muito mais tempo. Treze anos de descoberta do maior amor de todos, o amor de uma mãe por um filho. Amo-te minha teen [adolescente] deliciosa. Parabéns", escreveu a mamã 'babada' junto de fotografias em que aparece com Maria. Vejas as imagens na galeria.

De recordar que Maria é fruto da relação terminada de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira. A atriz é também mãe de Caetana, da relação atual com Joana Alves.

