Cláudia Vieira terminou a semana de emissões do programa 'Casa Feliz', onde está a substituir Diana Chaves, com a eleição de uma peça excêntrica que roubou todas as atenções.

Trata-se de uma jaqueta em azul metalizado, que conjugou com umas calças pretas e um top branco. No look básico, o casaco foi a estrela e, aos olhos dos fãs, assentou-lhe na perfeição.

Também aprova esta escolha?

