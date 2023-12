Cláudia Vieira encontra-se, atualmente, a fazer uma viagem pela ilha Terceira, Açores, destino que a tem deixado encantada. Nas redes sociais, a atriz e apresentadora tem vindo a partilhar registos de momentos marcantes e sítios especiais que tem tido a oportunidade de conhecer.

Um deles, sem dúvida, foi Algar do Carvão, no concelho de Angra do Heroísmo.

"Uma viagem ao interior de um vulcão", começou por descrever na legenda de uma publicação no Instagram.

"Entre cenas e gravações dá sempre para vivermos momentos únicos, este foi um deles! Conhecem o Algar do carvão?", questionou ainda.

