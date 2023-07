Tal como muitos portugueses, Cláudia Vieira fez as malas e rumou ao sul do país para umas férias em família.

A aproveitar uns dias de descanso ao sol com o companheiro, João Alves, e as duas filhas, Maria e Caetana, a atriz usou as redes sociais para partilhar uma fotografia com a mais velha, na qual mãe e filha aparecem no mar vestidas com looks coordenados.

Enquanto Maria usa um biquíni azul, a mãe veste um fato de banho exatamente da mesma cor e marca..

"Continuamos de molho", escreveu Cláudia Vieira, na fotografia partilhada nas suas stories no Instagram.

Cláudia Vieira com a filha mais velha, Maria © Instagram/ Cláudia Vieira

De recordar que Maria é fruto da relação já terminada de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira, enquanto Caetana nasceu da união atual da atriz com João Alves.

