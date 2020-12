Hoje, Cláudia Vieira não poderia ter acordado em melhor companhia. Conforme a própria atriz o partilhou com os fãs do Instagram, esta teve direito a uma sessão de carinhos e mimos por parte da filha mais velha.

A artista publicou retratos com Maria, de 10 anos (fruto do anterior relacionamento com Pedro Teixeira), que demonstram bem a cumplicidade que existe entre as duas.

"Aquela ronha boa da manhã. Doidas por estes momentos!", escreveu na legenda da publicação.

Note-se que Cláudia é ainda mãe da pequena Caetana, de um ano, da sua atual relação com João Alves.

