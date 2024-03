O amor que Cláudia Vieira e Pedro Teixeira sentiram um pelo outro deu lugar a um "trabalho de equipa" que agora fazem em prol da educação de Maria, a filha que têm em comum.

Durante a sua presença na Moda Lisboa, no passado fim de semana, a atriz falou ao 'Passadeira Vermelha' acerca da entrada da menina na pré-adolescência, acabando por destacar a 'parceria' que estabeleceu com o ex-companheiro no objetivo comum de fazerem a filha feliz.

"É um trabalho de equipa, os pais têm de estar em sintonia. Os miúdos precisam de sentir isso mesmo. Estamos a apoiar-nos sempre, às vezes o Pedro dá-me sugestões e andamos sempre nesta tentativa de fazer o bem, o melhor para ela Apoiamo-nos sempre", vincou Cláudia.

Vale lembrar que Cláudia Vieira, para além de Maria, é ainda mãe de Caetana, fruto da relação com o empresário João Alves. Pedro Teixeira, por outro lado, é também pai de Manuel, que nasceu da relação já terminada com Sara Matos.

