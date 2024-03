Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem numa nova casa. A notícia foi confirmada pelo próprio ator durante a sua presença na Moda Lisboa, no passado fim de semana, ainda que tenha aproveitado a ocasião para esclarecer algumas das informações veiculadas.

Alguma imprensa cor-de-rosa deu conta do facto de a nova casa dos atores ser um imóvel de luxo, algo que Ortigão não gostou de ver espelhado nas revistas.

"A nova casa é incrível, é uma casa fantástica. Eu vi que saíram umas coisas sobre a nossa casa, enfim, as pessoas gostam muito de escrever e de falar, mas a realidade às vezes não é o que está lá", justificou inicialmente numa curta conversa com a repórter do 'Passadeira Vermelha'.

Depois, o ator que atualmente representa a SIC acrescentou: "É verdade que a casa é fantástica, está dentro das nossas possibilidades. É verdade que é uma coisa que ambicionávamos muito, mas é isso, eu não gosto muito que se escreva que a casa é isto e que é aquilo. É só uma casa que serve os nossos propósitos e que amamos e sim, encaixa que nem uma luva na nossa vida. É o sítio certo para vivermos agora".

Vale lembrar que no final do passado mês de fevereiro foi publicado um vídeo nas redes sociais de uma conhecida organizadora e no qual é possível ver alguns detalhes da nova casa de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey. Veja-o na galeria.

