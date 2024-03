Kelly Bailey e Lourenço Ortigão não podiam estar mais felizes desde a chegada do filho, Vicente, e este fim de semana 'presentaram' os seguidores com novas imagens do menino.

O bebé completou oito meses no sábado, dia 9 de março, e a data foi destacada no Instagram pelos papás.

"A mãe e o pai vão mostrar-te o mundo mas estarão sempre a proteger-te. Oito meses de ti. Parabéns super mãe", escreveu Lourenço Ortigão. Por sua vez, a atriz disse: "Super pai".

De seguida, Kelly publicou uma fotografia a mostrar que foi votar no domingo, dia 10 de março, com o filho.

Mas não ficou por aqui e publicou ainda nas stories um vídeo de Lourenço Ortigão com o menino ao colo. Veja tudo na galeria.

