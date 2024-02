A mamã gravou o menino a brincar com água e partilhou as imagens no Instagram.

Kelly Bailey 'presenteou' os seguidores da sua página de Instagram com um novo vídeo do filho, Vicente. Desta vez, a mamã gravou o menino enquanto este brincava com água na sua cadeira de bebé. No entanto, não mostrou o rosto da criança. Veja na galeria. De recordar que o pequeno Vicente é fruto da relação de Kelly Bailey com Lourenço Ortigão. Leia Também: Kelly Bailey anuncia novidade e diz estar "muito feliz" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram