Cláudia Vieira surpreendeu os fãs com um look igual ao das filhas, Maria e Caetana. Todas posaram com um vestido colorido que captou desde logo a atenção dos seguidores da página de Instagram da atriz e apresentadora.

Entre as muitas reações, pode ler-se alguns comentários de outras figuras públicas. "Bem, que lindas", escreveu Catarina Gouveia. "Não aguentou esta foto", acrescentou um internauta.

"Que fofas" ou "maravilhosas", são algumas das muitas outras reações que se pode ler também na caixa de comentários da publicação.

Veja todas as imagens na galeria.

Leia Também: Cláudia Vieira sobre novo projeto: "Estou feliz e entusiasmada"