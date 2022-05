Cláudia Vieira começou a semana com um programa a dois. Esta segunda-feira, a atriz desfrutou de uma noite romântica com o namorado, João Alves, e fez questão de destacar um momento para as redes sociais.

"O meu date de hoje", escreveu na legenda de uma fotografia de ambos que deixou os seguidores enternecidos.

O casal, recorde-se, está junto há vários anos e tem uma filha em comum, Caetana, que nasceu em dezembro de 2019. A atriz é ainda mãe de Maria, de 12 anos, da relação anterior com Pedro Teixeira.

