Foi em conversa com os jornalistas que Cláudia Vieira mostrou as nódoas negras com que ficou depois de mais uma participação no 'Vale Tudo', programa que ocupa as noites de domingo da SIC.

"Não há como não vir com uma marca. Fiquei toda orgulhosa porque da primeira vez que fui não caí. E depois cheguei a casa e pensei, aqui está uma negra, aqui também… Nós para nos equilibrarmos, e até para fazer o plano deitado - que toda a gente acha que é mais tranquilo, mas queremos chegar aos sítios, fazer as ações... -, não deixamos de estar em contacto com o chão", explicou.

Falando do cenário inclinado, um dos grandes desafios, a atriz e apresentadora afirmou: "Aquilo tem é mais produto para escorregar".

"Além de estar bastante inclinado, também tem ali qualquer coisa. Porque eles deixam-nos experimentar antes de começar o direto, e depois quando vamos para entrar não conseguimos caminhar. Portanto, aquilo tem ali qualquer coisinha", acrescentou, sempre com um rasgado sorriso no rosto.

Cláudia Vieira fez parte do elenco da segunda temporada da série juvenil 'Morangos com Açúcar', da TVI, onde fazia par romântico com Pedro Teixeira, com quem manteve depois uma relação amorosa. Juntos tiveram uma filha, Maria, que este ano completa 13 anos.

"Os 'Morangos com Açúcar' vão ser sempre, garantidamente, um projeto muito especial para mim, e para os portugueses de uma forma geral", disse ao reagir ao regresso da série da TVI.

Cláudia Vieira contou também que a filha Maria chegou a ver a série no Panda Biggs, inclusive a temporada em que o pai e a mãe eram os protagonistas. "É especial. Acho que é um produto que os miúdos - e não só os miúdos, muita gente via - se identificam. É curioso porque agarrava e a Maria gostou muito. É como ver uma novela um bocadinho mais direcionada para os miúdos", acrescentou a atriz.

De recordar que foi em 2014 que Cláudia Vieira e Pedro Teixeira anunciaram o fim da relação de nove anos. A atriz está agora numa relação com João Alves, com quem tem em comum a filha Caetana, que nasceu em dezembro de 2019. Pedro Teixeira mantém uma relação com Sara Matos, com quem tem em comum o pequeno Manuel, que fez um ano no ano passado.