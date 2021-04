Já foram vários os rostos conhecidos do grande público que passaram pelo 'Estamos em Casa', e a escolha da SIC para o próximo sábado, 17 de abril, é Cláudia Vieira.

A apresentadora vai ser a anfitriã do formato que ocupa as manhãs de sábado do canal, como revelaram no Instagram.

"As manhãs de sábado continuam a surpreender e a animação não para! Este sábado vai ser ainda mais especial com o brilho de Cláudia Vieira! Que programa estará a preparar? Não perca 'Estamos em Casa'", pode ler-se numa publicação que foi feita esta quinta-feira.

Leia Também: Vídeo. A agitação da filha bebé de Cláudia Vieira antes de ir dormir