Cláudia Vieira partilhou hoje, dia 14, um vídeo na sua conta de Instagram através do qual é possível testemunhar a energia da sua filha mais nova, a pequena Caetana, fruto do atual relacionamento com João Alves.

Na gravação, a menina aparece bastante animada a brincar em pijama. Perante este momento, a atriz comentou na legenda da publicação: "E que tal irmos dormir?".

Note-se que Cláudia é ainda mãe de Maria, de dez anos, fruto do anterior relação com Pedro Teixeira.

