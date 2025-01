Cláudia Raia esteve hoje, dia 23, à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' acerca da sua peça de teatro, 'Menopausa', que está prestes a estrear em Portugal.

Logo no início da conversa, a atriz brasileira não resistiu em fazer uma brincadeira com Cristina Ferreira a propósito do seu mais recente lançamento: a bruma íntima Pipy.

"Olá, Pipy!", atirou Cláudia.

"Combinei com o Goucha [que ia dizer] 'bom dia, Pippy'", revelou entretanto.

Veja aqui o momento.