Claudia Raia decidiu surpreender o marido, Jarbas Homem de Mello, e levou o filho de ambos, Luca, de seis meses, até ao trabalho do pai.

De acordo com a revista Quem, Jarbas foi surpreendido com uma festa surpresa na sexta-feira, dia 4 de agosto, quando completou 54 anos. Claudia Raia juntou-se ao ensaio do musical 'Uma Linda Mulher', em São Paulo, do qual Jarbas faz parte, e foi quando fizeram a festa.

O bebé foi quem roubou todas as atenções e este momento único foi destacado na página de Instagram da atriz brasileira.

De recordar que Claudia Raia é ainda mãe de Sophia, de 20 anos, e Enzo, de 26, fruto do casamento anterior com Edson Celulari.

