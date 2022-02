Cláudia Raia foi protagonista de uma entrevista intimista com Theodoro Cochrane na qual falou de vários momentos marcantes, nomeadamente do desgosto amoroso que sofreu com o fim da relação com Jô Soares.

A atriz conta que se apaixonou no início dos anos 80, nos bastidores do programa 'Viva o Gordo', quando tinha 17 anos.

"Eu não imaginava que me ia apaixonar por ele, até porque eu era namorada do Raul Gazolla, e de repente apaixonei-me pelo Jô, que era um homem espetacular. Nem eu dava conta daquilo, eu era muito jovem. Apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada, 30 anos mais velho do que eu. Eu era mais nova que o filho dele. Era bizarro", afirmou.

"Eu não queria nada dele. Eu nem sabia porque estava ali, estava apaixonada por ele e prejudiquei-me um pouco. Prejudiquei-me não, porque foi incrível. Mas foi ele que terminou a relação comigo. Eu fiquei bem mal", recordou.

Veja a conversa na íntegra abaixo.

