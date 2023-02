Cláudia Raia vive uma fase única da sua vida e tem feito questão de mostrar de perto aos fãs este momento feliz.

Quase a ser mãe pela terceira vez aos 56 anos, a atriz voltou a destacar a gravidez na sua página de Instagram ao mostrar uma sessão fotográfica que fez sem roupa.

A exibir o enorme 'barrigão', é assim que podemos ver a atriz brasileira nas imagens da publicação abaixo:

De recordar que o bebé, que irá chamar-se Luca, é o primeiro filho em comum com o atual companheiro, Jarbas Homem de Mello. Cláudia Raia é ainda mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 20, do casamento anterior com Edson Celulari.

Leia Também: Cláudia Raia lamenta morte de Glória Maria: "Que os anjos te recebam"