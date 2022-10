Grávida pela terceira vez aos 55 anos, Cláudia Raia mantém-se ativa e faz questão de continuar com os treinos.

Na sua página de Instagram, a atriz mostrou uma fotografia em que aparece com o personal trainer, revelando que trabalha com o mesmo há mais de duas décadas.

"Mamã está on com o meu fiel escudeiro há 22 anos, Tonhão", escreveu junto da imagem.

© Instagram_claudiaraia

Na mesma rede social, a atriz brasileira mostrou também que 'fechou' o sábado com um jantar a dois com o marido, Jarbas Homem de Mello, pai do bebé que está para nascer.

© Instagram_claudiaraia

Leia Também: Grávida, Cláudia Raia em ousada capa de revista