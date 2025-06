O mês mais festivo do ano já começou e com ele os arraiais tão típicos do nosso país que celebram os Santos Populares.

Esta terça-feira de manhã, 3 de junho, foram várias as caras conhecidas que se reuniram no Sagres Campo Pequeno para falar sobre a essência da 'Alma Portuguesa'.

Ana Markl, Miguel Esteves Cardoso, Luísa Sobral e Rui Maria Pêgo estiveram à conversa sobre o que é ser português, declarando que são as emoções e contradições que nos tornam especiais.

