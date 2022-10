Cláudia Raia aceitou posar para a revista Harper's Bazaar Brasil, onde é a protagonista da capa da edição de outubro.

A preparar-se para ser mãe pela terceira vez aos 55 anos, a atriz tem estado no centro da atenções e foi muito elogiada nesta mais recente sessão fotográfica.

Recorde-se que o bebé que está para nascer é fruto da atual relação com Jarbas Homem de Mello. A atriz é já mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e de Sophia Raia, de 19, fruto do anterior relacionamento com Edson Celulari.

