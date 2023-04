Cláudia Raia foi mãe pela primeira vez há 26 anos. Enzo Celulari, filho mais velho, completa mais um ano de vida este sábado, dia 15 de abril.

A data foi destacada no Instagram pela a atriz, que não tardou a dedicar uma carinhosa mensagem ao seu primogénito, "amor da sua vida".

"Quero te agradecer por seres essa luz linda na minha encarnação, por me encheres de orgulho, me protegeres quando preciso, partilhar segredos, ser um filho e irmão maravilhoso. Amo-te, amo-te, amo-te… para sempre, infinito, 06x o tamanho do universo! Que seja lindo, com muito amor", escreveu junto de várias fotografias que mostram, inclusive, os festejos deste dia único. Veja na publicação abaixo:

De recordar que Enzo Celulari e Sophia Raia, de 20 anos, são fruto do casamento terminado da atriz com Edson Celulari. Cláudia Raia foi mãe pela terceira vez aos 56 anos, do pequeno Luca, fruto da atual relação com Jarbas Homem de Mello.