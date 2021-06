"Quero aplaudir de pé esse homem que faz parte da história do nosso país, sem dúvidas um dos maiores comunicadores do Brasil". Foi desta forma que Cláudia Raia começou por falar do apresentador Fausto Silva no Instagram.

"Ele que iniciou sua carreira aos quatorze anos como repórter de rádio, já foi apresentador de jornal, redator e até repórter desportivo, Fausto Silva é um gigante! Fez por 32 anos e ininterruptamente os domingos dos brasileiros serem mais especiais", escreveu de seguida, destacando a carreira da personalidade brasileira.

"Meu querido Faustão, parabéns por essa trajetória fenomenal e obrigada por sua generosidade, que honra maravilhosa ter dividido muitos domingos contigo", disse, recordando as participações no programa ''Domingão do Faustão'. "Desejo-te tudo melhor para essa nova fase, admiro-te muito hoje e sempre", completou.

Uma homenagem que chega depois de ter sido revelado, no início do ano, que o apresentador vai deixar a Globo após 32 anos à frente do programa 'Domingão do Faustão'. Na altura foi noticiado que a estrela televisiva não quis renovar o contrato com a estação.

