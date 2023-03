Cláudia Nayara deu que falar ao longo da presente semana, depois ter sido alvo de uma rusga policial. "Nunca escondi que vendia 'réplicas originais', e todas as que me seguem sabem disso. No entanto, nunca roubei, não matei, nem obriguei ninguém a comprar", disse, na altura, a cantora, recorrendo às redes sociais.

Dias depois, Cláudia falou em direto no programa 'Dois às 10' e negou algumas acusações que lhe estavam a ser apontadas, nomeadamente a de que havia sido presa: "Fui detida, sim, mas dentro de minha casa".

Esta sexta-feira, dia 17 de março, a artista voltou às redes sociais para se mostrar triste com alguns comentários que tem lido na Internet em torno de toda esta situação.

"Começo por dizer que sou uma pessoa… começo também por salientar que é muito mau ler o que escrevem! Quem não comete erros? Eu errei, eu cometi um erro, e serei eu a pagar por ele! Quero-vos dizer que parece que servi de lição para muita gente a nível de vendas, pois agora ninguém faz diretos (com contrafração)", escreveu Cláudia.

"Sou mulher... Sempre independente… Sempre genuína... Sempre humilde… Sempre eu mesma... E sempre dei a cara... Dói? Muito... Começo do zero… mas irei recomeçar… As batalhas são dadas aos grandes guerreiros(as)... Já passei tanto… que esta será mais uma", disse depois.

Por fim, Cláudia refere que "não sabia da gravidade da situação" e fez questão de agradecer aos fãs que a têm apoiado.

Leia Também: Cláudia Nayara entra em direto na TVI e internautas 'arrasam'