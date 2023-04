Cláudia Nayara fez um esclarecimento na sua página de Instagram depois de se deparar com uma série de rumores falsos a circularem sobre si no TikTok. A vendedora, que se tornou conhecida nas redes sociais pelas "réplicas originais", revelou recentemente numa entrevista a Manuel Luís Goucha que tinha sido diagnosticada com cancro do colo do útero.

Entretanto, na sua página de Instagram, um familiar emitiu um comunicado a dizer que esta se encontrava internada, em "estado crítico".

Tudo isto terá sido colocado em causa pelos internautas quando Nayara surgiu descontraída nas redes sociais.

"Quando quiserem perguntar seja o for, eu tenho redes sociais, eu tenho telemóvel, eu tenho a VERDADE sempre comigo!", começa por esclarecer.

"Sou uma pessoa que fui dar uma notícia à TVI porque me APETECEU, porque eu decidi, porque tenho 33 anos e faço da minha vida o que quiser!", defende.

"Estou viva, não tenho de me aproveitar de nada caramba! Tenho vivido dias de inferno, mas tudo ir-se-á resolver por meios todos já sabem! E eu ESTOU BEM, a recuperar, mas se eu posar nua o problema é meu", argumenta, notando que apesar da doença tem aproveitada para "apanhar sol", "trabalhar na sua loja" e "marcar espetáculos".

"Preocupem-se com vocês, sejam felizes e façam os outros felizes em vez de ligarem a RUMORES SÃO FALSOS", diz, por fim.

Eis a publicação:

Leia Também: Maria Rueff veste-se de Cláudia Nayara e seguidores reagem. "Tão bom"