Cláudia Nayara resolveu revelar em direto numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha, no pograma 'Goucha', que foi diagnosticada com cancro.

"Eu tenho cancro no colo do útero", disse, explicando que só há poucas semanas teve a confirmação do diagnóstico.

Questionada sobre os sintomas, a cantora disse: "emagreci, não tenho fome. Uma saliva muito estranha, umas dores de estomago horríveis".

Cláudia Nayara foi informada do diagnóstico depois de dois anos de exames inconclusivos. Apesar da demora, o cancro está ainda na fase inicial e será agora tratado, numa primeira etapa, com recurso a medicação.

A artista, importa lembrar, viu-se recentemente envolvida num processo relacionado com fraude fiscal.

