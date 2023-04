Maria Rueff voltou a surpreender os seguidores com mais um trabalho, desta vez na pele de Cláudia Nayara.

A atriz interpretou e vestiu-se igual a Cláudia Nayara. O resultado? "Genial", como comentou a também atriz Helena Isabel.

As imagens deste episódio do 'Cá Por Casa', da RTP, foram destacadas no Instagram e as reações não tardaram a chegar.

"Maravilhosa", disse Tânia Ribas de Oliveira.

"Tão bom", "tanto talento, Maria", "esta Cláudia Nayara é bem melhor que original" ou "réplica original, mesmo", são algumas das muitas mensagens que se podem ler na caixa de comentários das publicações feitas também na página de Instagram e Maria Rueff.

Para ver este episódio do 'Cá Por Casa', clique aqui.

Leia Também: "Tão depressa entrevisto a Cláudia Nayara como o primeiro-ministro"

Leia Também: Maria Rueff partilha nova fotografia da filha e celebra data especial