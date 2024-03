O 'TVI Extra' desta quinta-feira, dia 21 de março, começou com a notícia da separação de Cláudia Nayara. Chegou ao fim o noivado da cantora com Miguel Crista e foi a própria a confirmar esta informação no formato conduzido por Flávio Furtado.

"Já devia ter acabado há muito tempo, não só agora. Isto de viver em show off [chamar à atenção], o mundo está mesmo perdido", fez notar, assumindo ainda que o ex-companheiro voltou a cometer um erro "muito grave".

"Traição não é só trair fisicamente. Eu acho que danos psicológicos são muito mais graves e eu sofri isso. Não tenho vergonha de estar a dar esta notícia aqui, em primeira mão, mas sofri muitos danos psicológicos, muitos", acrescentou Cláudia, visivelmente entristecida.

Sem querer "alimentar esta situação", a artista disse que apenas deseja que o ex-noivo "seja feliz". "Que não volte a fazer nem a cometer os erros que cometeu comigo, porque foram bastante graves. Se eu quisesse falar e enxovalhar, eu fá-lo-ia Mas prefiro ficar por aqui e não vou estar a dizer coisas. Entendo que ele tenha família, mas eu também tenho", concluiu Cláudia.

Cláudia e Miguel estavam noivos desde maio de 2023 e, segundo a artista, a relação terminou há apenas quatro dias.

Ouça aqui as declarações de Cláudia Nayara, a partir do minuto 1:40.