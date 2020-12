Cláudia Lopes esteve esta quarta-feira no 'Dia de Cristina' para, uma vez mais, esclarecer a polémica de que foi alvo recentemente nas redes sociais.

"A pessoa mais importante da minha vida é o meu marido, e depois é o meu filho", esta foi a frase escrita pela jornalista nas suas redes sociais e que mereceu as mais duras críticas por parte dos seguidores.

Esclarecendo o sentido das suas palavras, Cláudia refere que "o amor dos filhos não se compara a nada".

"O amor dos filhos não tem comparação", diz, dando conta de que as suas palavras se referiam não ao amor mas sim à importância que o seu marido, Marco, tem na sua vida para a ajudar a criar o filho de ambos.

"Até para o criar [o filho] nesse amor, a pessoa mais importante da minha vida é o meu marido", afirma, enaltecendo a importância que o companheiro tem, por exemplo, na sua carreira televisiva.

As críticas foram duras de ouvir, particularmente pelo facto de Cláudia ter tido uma gravidez com algumas complicações. Grávida de gémeos, a jornalista viu um dos seus bebés morrer no momento do parto.

"Houve uma pessoa que escreveu uma coisa tão dura como dizer que eu não devia ter tido filhos", lembra. "Houve muita gente que desejou o meu divórcio", continua.

Cláudia diz ter consciência tranquila por saber que a sua publicação não foi "ofensiva com ninguém", ainda assim ficou a mágoa: "Magoou-me pelas pessoas que estão à minha volta", afirma, explicando que a sua família mais próxima acabou por ler e ouvir tudo o que foi dito.

Cristina Ferreira, apresentadora do programa, aproveitou para recordar uma frase que disse há pouco tempo e que mereceu igualmente muitas críticas: "A pessoa mais importante da minha vida sou eu própria".

