Um dos assuntos comentados no programa 'TVI Extra' foi a alegada crise por que o casamento de Cláudia Jacques com Belmiro Costa estará a passar, a qual se viu agravada pelas dificuldades do restaurante do qual Belmiro é proprietário e no qual a relações públicas trabalha.

"Houve alguém que veio dizer que o restaurante estava com dificuldades, que a relação não estava a passar por uma boa fase e que já havia penhoras a esse estabelecimento", introduziu Flávio Furtado.

"Faz-me um bocadinho de confusão e custa-me a crer que isto seja verdade. Então nós estamos com problemas no negócio e vou de férias para a Noruega? Não me faz sentido nenhum", notou Inês Simões, referindo-se ao cruzeiro que Jacques e o companheiro estão a fazer.

"É normal que a Cláudia tenha sido apanhada um dia a ter uma conversa mais acesa com o marido, ou o marido com ela, e depois que as pessoas tenham falado, ou mesmo funcionários do restaurante. É normal que as pessoas discutam. Não quer dizer que a relação esteja tóxica ou no fim", defendeu ainda Helena Isabel Patrício.

Veja aqui o momento.

Leia Também: "O Cerdeira, quando me batia, ficava com o meu telemóvel e apagava tudo"