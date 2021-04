"Treinas todos os dias? A que horas? E as crianças? São perguntas frequentes por aqui", começou por escrever Cláudia Borges numa publicação realizada na sua página de Instagram na manhã desta segunda-feira, dia 26.

A apresentadora do 'Fama Show' quis esclarecer os seguidores sobre um dos temas que mais gera curiosidade nas suas redes sociais: A rotina de treinos sendo mãe de um rapaz, Rodrigo, de 10 anos, e de uma menina, Carolina, de dois.

"O hábito de treinar já está de tal forma inserido no meu dia a dia, que quando não o faço, é como se tivesse deixado uma tarefa por fazer. Para mim, o melhor horário é logo pela manhã, quando tenho a energia certa. Quanto ao Rodrigo e à Carolina, muitas foram as vezes que os levei comigo para treinar. No ginásio, na rua ou por casa, o essencial é não cedermos às desculpas que a nossa mente encontra", contou.

Antes de terminar, a apresentadora referiu ainda que uma rotina com disciplina "até funciona como exemplo para os filhos".

