Morreu o ator Clark Middleton, conhecido pelas participações em 'The Blacklist', 'Lei e Ordem' e 'Twin Peaks'. Tinha 63 anos.

O artista perdeu a vida em casa, este domingo, 4 de outubro, vítima do vírus do Nilo Ocidental. Foi a mulher, Elissa, quem confirmou a morte.

"Com os corações pesados anunciamos a morte de uma vida merecedora de celebração: Clark Tinsley Middleton, 63 anos - amado ator, escritor, realizador, professor, herói, marido, amigo", homenageou, cita a revista Variety.

"Clark morreu no dia 4 de outubro vítima do vírus do Nilo Ocidental, para o qual não há cura. Era uma alma linda que passou a vida a desafiar limites e a lutar por pessoas com deficiência", rematou.

Ao longo da sua carreira em Hollywood, trabalhou com Quentin Tarantino no filme 'Kill Bill 2', com Ang Lee em 'Taking Woodstock' e Frank Miller e Robert Rodriguez em 'Sin City'.

