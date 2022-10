Megan Fox está a dar que falar nas redes sociais depois de ter partilhado na sua conta oficial de Instagram um conjunto de fotografias nas quais exibe o seu rosto.

Os fãs da atriz e modelo, atualmente com 36 anos, receberam as imagens com uma onda de críticas. Nos comentários da partilha, são vários os internautas que apelam a que Megan pare de fazer cirurgias e procedimentos estéticos ao rosto e surgem até críticas ao facto de estar, alegadamente, a ficar com uma imagem semelhante à das irmãs Kardashian.

Espreite a galeria para ver as imagens que provocaram as críticas dos fãs e ainda aquelas que mostram a evolução da imagem de Megan Fox ao longo dos anos.

