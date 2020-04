Rande Gerber e Cindy Crawford acabam de perder um bom acordo com um casal europeu que estava interessado em comprar uma das suas casas. De acordo com o TMZ, com a pandemia do novo coronavírus, o casal acabou por desistir do negócio.

A casa que Rande e Cindy estava a vender está situada em Malibu, e não é a propriedade onde vivem atualmente, mas sim uma que têm nas proximidades. O acordo era vender a mesma no valor de 6,5 milhões de dólares, quase seis milhões de euros.

No entanto, relata o TMZ, com as restrições da pandemia em relação às viagens da Europa para a Califórnia e vice-versa, o casal pediu a Rande e Cindy para cancelarem o negócio e ambos não só aceitaram como também devolveram o dinheiro que já tinham recebido.

