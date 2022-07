Cinco pessoas anónimas descobriram que são “meias-irmãs” de Dwayne Johnson.

A ator, de 50 anos, mais conhecido por The Rock, tem três irmãos e duas irmãs cuja existência era desconhecida.

Conforme noticia o jornal The Sun, os resultados foram confirmados através de testes de ADN.

Rocky Johnson (pai de Dwayne), que morreu em 2020, teve dois filhos - Curtis e Wanda - com a primeira mulher, Una Sparks. Do segundo casamento com Ata Maivia nasceu The Rock.

Os outros cinco filhos foram frutos de relacionamentos extraconjugais.

Um deles, Adrian Bowles, afirmou em declarações à imprensa: “O Dwayne não tem nada a ver com as decisões que foram tomadas; nem sabe quem somos”.

Outra das irmãs, Lisa Purves, de 53 anos, acrescentou: “Ele não nos deve nada”.

