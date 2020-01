Carolina Dieckmann sofreu há precisamente cinco meses uma das perdas mais dolorosas da sua vida. A atriz foi confrontada com a morte da sua mãe.

A data passou a ter eco no seu coração e, por isso, foi esta sexta-feira assinalada nas suas redes sociais com uma homenagem que emocionou os seguidores.

"Hoje faz cinco meses que minha mãe partiu do lugar aonde me fez nascer. Parece muito, parece nada. O tempo e a distância são as coisas mais doidas desse mundo", pode ler-se na legenda de uma fotografia onde a estrela brasileira surge ao lado da mãe e também da avó.

