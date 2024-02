Cifrão e Noua vivem dias felizes. O casal comemora esta terça-feira, dia 20 de fevereiro, o sexto mês de vida da filha, Zaya.

"E, de repente, seis meses se passaram. De um amor que não cabe no peito, de sorrisos sem dentes, gargalhadas que nos fazem sentir que ganhámos o Euromilhões. É isso mesmo, ganhámos o Euromilhões! O que mais pedimos ao universo é saúde e sorte pra ela, o nosso beijinho de coco, o nosso pinguinho de gente", escreveu Noua na legenda de uma fotografia na qual o casal aparece a ver um pôr do sol com a menina.

