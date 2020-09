Foi no concerto de despedida dos D'ZRT, no palco do ainda Pavilhão Atlântico, há 12 anos.

Como forma de assinalar os 15 anos dos D'ZRT, Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, tem durante toda a semana partilhado imagens que fizeram parte da história da banda. Imagens recolhidas e agora oferecidas pelo pai de outro dos elementos da banda, Paulo Vintém. Esta sexta-feira foi a vez de recuar ao momento marcante em que pela última vez se reuniram em palco para o concerto de despedida Angélico Vieira, Edmundo Vieira e Paulo Vintém. Nesse mesmo dia, no palco do ainda Pavilhão Atlântico, o coreógrafo despediu-se da personagem que tanto sucesso fez na série 'Morangos Com Açúcar', o inesquecível Zé Milho. "E foi aqui que o personagem Zé milho acabou... com o corte da crista", escreve Cifrão na legenda das imagens que mostram o momento em que cortou a crista que tão bem caracterizava este personagem. Na legenda da publicação foram muitos os fãs que recordaram com enorme emoção este momento. "Até chorei", "chorei tanto", "que vontade de chorar que tive a ver esse momento", "o que eu chorei nesse dia" ou "dos momentos mais marcantes da minha infância", são algumas das mensagens que mais se repetem. Clique para o lado na publicação abaixo para ver as imagens: Leia Também: D'ZRT: Pai de Vintém deu a Cifrão um dos melhores presentes de sempre