Ciara marcou presença na gala dos SAG Awards, que decorreu esta madrugada em Los Angeles, tendo sido a sua primeira passadeira vermelha depois de ter dado à luz pela quarta vez.

A artista viu nascer a filha Amora em dezembro do ano passado, fruto do casamento com Russell Wilson, como relata a People.

Para o evento, a atriz e cantora, de 38 anos, escolheu um visual em látex, composto por um vestido de magas compridas, com decote e uma racha.

Ciara não esteve sozinha na 'red carpet', tendo também posado ao lado do marido. Veja as imagens da galeria.

De recordar que além de Amora, de dois meses, o casal também tem em comum a filha Sienna, de seis anos, e o filho Win, de três. Ciara é ainda mãe de Future Zahir, de nove anos, fruto da relação passada com Future.