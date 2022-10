Christina Perri deu as boas-vindas à pequena Pixie Rose este sábado, fruto do casamento com Paul Costabile.

"Ela está aqui", disse a mamã 'babada' na legenda de uma carinhosa fotografia em que aparece com filha ainda no hospital, um dia depois do parto. Ainda na mesma publicação, destacou que a bebé "chegou em segurança".

De recordar que a artista foi mãe pela primeira vez em janeiro de 2018, quando deu as boas-vindas à filha Carmella, agora com quatro anos. Mais tarde, em 2020, a artista sofreu dois abortos.

