Christina Milian deu as boas-vindas ao segundo filho, o primeiro em comum com Matt Pokora, com quem mantém uma relação desde 2017.

Foi na sua página do Instagram que a artista anunciou a chegada do bebé, Isaiah, esta segunda-feira, dia 20 de janeiro.

"E assim começamos... Isaiah 20/01/2020... Simplesmente perfeito. O mundo é teu, filho", escreveu na legenda da fotografia que publicou na rede social.

Recorde-se que Christina ja é mãe da pequena Violet, de nove anos, fruto da relação terminada com The-Dream.

