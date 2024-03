Christina Applegate, de 52 anos, revelou que gostaria de ter sido mais honesta sobre a sua jornada contra o cancro de mama.

Em conversa com Dax Shepard no último episódio do podcast 'Armchair Expert', a atriz expressou que lamenta não ter falado abertamente sobre o que estava a sentir após o duro diagnóstico que recebeu em 2008 e a posterior mastectomia dupla.

"Aprendi essa lição da maneira mais difícil porque em 2008, quando tive cancro da mama, aos 36 anos, era a 'boa menina' a falar sobre como adorava 'o meu novo peito', que estava coberto de cicatrizes. Em que é que eu estava a pensar?", questionou.

"A minha primeira entrevista, quando tive cancro, foi com o Robin Roberts. Sentei-me lá e menti sobre como me sentia", continuou Applegate, revelando que chorou bastante após a conversa, porque "tudo foi uma mentira".

"Tudo o que eu estava a dizer era uma maldita mentira. Era eu a tentar convencer-me de algo, e acho que isso não ajudou ninguém", continuou. "Sim, comecei uma fundação imediatamente. Sim, fiz todas as coisas que tinha que fazer e arrecadámos milhões de dólares para mulheres que se encontravam em risco fazerem ressonâncias magnéticas. Sim, fizemos uma coisa boa, mas por trás disso eu chorava todas as noites. E gostaria de ter dito isso", acrescentou ainda Christina Applegate.

De recordar que em agosto de 2021 a atriz revelou que sofre de esclerose múltipla.

