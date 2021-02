Chrissy Teigen partilhou um novo emotivo desabafo sobre o filho Jack, que perdeu no ano passado após complicações durante a gravidez. A modelo decidiu recordar junto dos fãs algumas imagens do videoclipe da música 'Wild', do marido, John Legend, lançado no ano passado e que serviu para anunciar a gravidez.

"Estas são da gravação do vídeo para música 'Wild', no México. Vivi 10 semanas da minha vida muito feliz. Eu sabia que o vídeo iria demorar um pouco até ficar pronto, então achei que seria fofo partilhar as novidades com o mundo através do velho truque de meter a mão na barriga no final", começou por recordar.

"Nunca poderia ter imaginado o que aconteceria nas próximas 10 semanas... Não tenho a certeza se algum dia serei capaz de assistir aquele vídeo novamente sem soluçar, mas espero que ele sinta as minhas lágrimas e saiba que sentimos muita falta dele", acrescentou, referindo-se ao bebé Jack.

De seguida, referiu que se não tivesse perdido o bebé, este iria nascer nesta altura. "Se ele fosse como a Luna e o Miles, provavelmente estaria a segurar nele agora enquanto conversamos", escreveu, confessando de seguida o seu maior arrependimento da altura em que perdeu o bebé.

"Estou tão arrependida por não ter olhado para o resto dele quando ele nasceu. Estava com tanto medo de vê-lo nos meus pesadelos que me esqueci de vê-lo nos meus sonhos. Sofro todos os dias com esse remorso", partilhou, agradecendo também todo o carinho que tem recebido.

Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que a modelo e o marido são pais de Luna, de quatro anos, e Miles, de dois.

Leia Também: Após recaída em vício do álcool, Chrissy Teigen fala sobre nova fase