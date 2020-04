Chrissy Teigen não ficou indiferente aos comentários negativos que recebeu após ter partilhado um vídeo seu em que aparecia em fato de banho. As imagens estiveram no centro das atenções, com vários internautas a criticarem o corpo da modelo.

"Estás tão em forma como o Bob Esponja", escreveu um seguidor no Twitter. "Os peitos estão descaídos", acrescentou outro.

Palavras que a mulher de John Legend fez questão de responder à letra.

"[...] Imaginem se um dia eu aparecesse aqui com as ancas e o rabo em forma. Vocês também iam ficar chateados", ironizou. "Estou feliz, o John está feliz, todos estamos felizes e bem", realçou.

Veja o referido vídeo:

Leia Também: John Legend e Chrissy Teigen gastam 5 milhões de dólares em nova casa