Chrissy Teigen e John Legend preparam-se para serem pais novamente. A novidade foi dada pela modelo, de 36 anos, hoje (8 de agosto), na sua conta de Instagram.

Partilhando uma fotografia da sua barriguinha que já se nota, Chrissy não escondeu os seus receios quanto à gestação.

"Os últimos anos têm sido um turbilhão de emoções, para não dizer pior, mas a alegria encheu a nossa casa e os nossos corações novamente.

Um bilhão de fotos depois (mais na perna ultimamente, como podem ver) temos outro a caminho.

Em todas as consultas dizia a mim mesma, ‘ok, se for saudável vou anunciar hoje’, mas depois do alívio por ouvir o coração, ficava nervosa outra vez.

Não sei se alguma vez sairei de uma consulta com mais entusiasmo do que nervos, mas até agora tem sido tudo perfeito e lindo e sinto-me com esperança e fantástica".

Recorde-se que em outubro de 2020, Chrissy sofreu um aborto espontâneo quando estava grávida de cinco meses.

O casal tem dois filhos: Luna, de seis anos, e Miles, de quatro.

