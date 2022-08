A rainha Isabel II e Kate Middleton têm muitas coisas em comum, no entanto, conforme nota a revista People, há diferenças entre a monarca e a duquesa que já se revelaram divertidas em ocasiões anteriores.

Um dos exemplos foi quando Isabel II viu a cozinha renovada da Anmer Hall, uma casa de campo de Kate e William na qual começaram a passar férias em 2015.

A cozinha, evidencia a publicação, foi alterada para que a família pudesse lá comer, algo impensável para a monarca.

“Lembro-me de quando acabaram a renovação da Anmer Hall e convidaram a rainha para almoçar”, refere Sally Bedell Smith, autora de ‘Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch’.

“Eles têm uma daquelas cozinhas grandes com espaço de refeições, e a rainha disse: ’Não consigo perceber porque é que toda a gente passa tanto tempo na cozinha’”.

No futuro, os duques de Cambridge terão mais oportunidades para convidar Isabel II para almoçar, uma vez que irão mudar-se para uma das propriedades do Castelo de Windsor, onde sua majestade vive atualmente.