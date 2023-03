Chris Rock evitou falar sobre o tema durante quase um ano mas, quando decidiu fazê-lo, fê-lo em grande. O humorista, num espetáculo que foi transmitido pela Netflix, recordou a polémica bofetada que levou na gala dos Óscares, dada por Will Smith.

"Todos sabem. Sim, aconteceu, há um ano, levei um murro na porcaria dos Óscares deste c*****. As pessoas perguntam-me: 'doeu?'. Ainda dói! Tenho o 'Summertime' a zumbir nos ouvidos", atirou Chris Rock, referindo-se à canção lançada por Will em 1991.

'Selective Outrage' ficou marcada pela falta de pudores do comediante, de 58 anos, que garante que nunca se fará de vítima, com recurso a este episódio infeliz.

"Nunca me vão ver nos programas da Oprah ou da Gayle a chorar. Nunca vai acontecer. Levei aquele murro como o Pacquiao", atirou, falando sobre o antigo pugilista filipino Manny Pacquiao.

Rock não evitou falar ainda da traição de Jada a Will Smith. "Todos sabem que não teve nada que ver comigo. Não tive ligações nenhumas", fez notar, sublinhando ainda um escândalo antigo: "A mulher dele andava a fazer sexo com o filho do amigo dele. Por norma, eu não falaria nisto, mas por alguma razão, eles meteram isto na Internet. Não sei por que motivo duas pessoas tão talentosas fariam algo tão reles".

Com estas declarações, Chris Rock referiu-se ao episódio do programa 'Red Table Talk'. Nessa ocasião, Jada Pinkett Smith e Will Smith conversaram publicamente sobre a traição. "Todos fomos traídos, mas nenhum de nós foi entrevistado pela pessoa que nos traiu. Por que é que isso se faria? Ela magoou-o mais do que eu alguma vez o fiz", concretizou Rock.

Por fim, o humorista falou sobre 'Emancipation', o mais recente filme de Will Smith, em que o ator dá vida a um escravo: "Eu torci pelo Will Smith a vida toda. Agora, vejo o 'Emancipation' só para o ver a ser chicoteado".

